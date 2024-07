‘Bola’, condenado pela morte de Eliza Samudio, volta a ser preso por assassinato

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o ex-policial teria sido contratado por um comerciante que descobriu um relacionamento extraconjugal da esposa com a vítima

Reprodução/ Jovem pan A previsão é que o ex-policial seja transferido para a Casa de Custódia da Polícia Civil ainda nesta quinta-feira



O ex-policial, Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como “Bola”, foi preso novamente nesta quarta-feira (3), desta vez pelo assassinato de Devanir Claudiano Alves, ocorrido em 2009 na região norte de Belo Horizonte. Bola, que já havia sido condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, foi detido em sua residência no bairro de Santa Clara, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A prisão ocorreu após a justiça determinar a execução da pena, uma vez que os recursos haviam se esgotado. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Bola teria sido contratado por um comerciante que descobriu um relacionamento extraconjugal da esposa com a vítima. Em 2019, ambos foram condenados pelo crime e receberam o direito de recorrer em liberdade. No entanto, com o fim dos recursos, a justiça determinou as prisões na última segunda-feira. O caso corre em segredo de Justiça, o que impede a determinação exata de quando Bola estava solto. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o ex-policial se entregou espontaneamente e foi encaminhado para a segunda delegacia de polícia de Vespasiano. Posteriormente, ele foi levado ao Instituto Médico Legal para a realização de exame de corpo de delito. A previsão é que ele seja transferido para a Casa de Custódia da Polícia Civil ainda nesta quinta-feira (4).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso