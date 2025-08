Boletim Focus: projeção da inflação de 2025 recua pela décima semana consecutiva

Apesar da possível queda, estimativa se encontra acima do teto da meta, que é de 4,5%; taxa para 2026 também apresentou recuo

A projeção de inflação para 2025 recuou pela décima semana consecutiva, segundo dados do Boletim Focus divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (4). A estimativa dos analistas do mercado financeiro passou de 5,09% para 5,07%. A notícia é positiva no campo inflacionário, pois representa uma sequência de quedas na projeção. Apesar da redução, a estimativa ainda se encontra acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. A projeção para 2026 também recuou, de 4,44% para 4,43%.

O banco de investimentos JP Morgan segue otimista em relação ao Brasil, apesar da recente volatilidade do mercado. Segundo a instituição, a perspectiva é positiva devido à expectativa de uma futura queda na taxa de juros, o que pode impulsionar a bolsa de valores. Com a taxa de juros em 15%, o investimento em ações se torna menos atrativo. No entanto, a projeção de queda na inflação abre caminho para uma possível redução dos juros, tornando a compra de ações um bom negócio no futuro.

A visão otimista do JP Morgan contrasta com a de outros investidores, que demonstram pessimismo devido ao cenário de incertezas políticas e fiscais no país. Além disso, o cenário internacional, com a desaceleração da economia americana e a política de tarifas, também gera preocupação. A forma como a política tarifária dos Estados Unidos impactará o consumidor final e a inflação no país é uma questão que ainda está em aberto e deve ser mais bem compreendida nos próximos trimestres.

