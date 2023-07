Bolsa Família perde 700 mil beneficiários desde dezembro no Brasil

Estado da Bahia registrou o maior corte de favorecidos; na sequência aparecem Rio de Janeiro e São Paulo

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 700 mil beneficiários do Bolsa Família foram excluídos do programa



Cerca de 700 mil beneficiários do Bolsa Família foram excluídos do programa desde dezembro de 2022 no Brasil. A Bahia foi o Estado que registrou o maior corte de favorecidos. Neste mês, por exemplo, a Bahia teve 107 mil beneficiários a menos. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro, com corte de 105 mil cadastrados em julho, e São Paulo, com 90 mil a menos no mesmo período. No último ano da gestão Jair Bolsonaro, foram incluídas mais de 3,7 milhões de pessoas cadastradas, totalizando quase 21 milhões de beneficiários. No entanto, de acordo com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a maioria desses cadastrados não cumpria requisitos para permanecer no programa. Atualmente, 20,9 milhões de pessoas são atendidas pela iniciativa social.

*Com informações do repórter André Muzell.