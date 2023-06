Bolsonaro avalia ‘alternativas’ para o caso de se tornar inelegível

Ex-presidente disse que vai ter uma missão difícil e que não adianta ter uma ‘excelente bancada’ pelo Brasil se a política nacional ‘vai para outro lado’

Isac Nóbrega/PR Ex-presidente Jair Bolsonaro busca alternativas para caso fique inelegível



O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou nesta quarta-feira, 15, que busca alternativas para caso fique inelegível. No próximo dia 22, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar a ação sobre falas do ex-mandatário em relação ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores de outros países no ano passado. No evento de filiação de Marcelo Queiroga ao PL, partido pelo qual o ex-ministro vai disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições municipais de 2024, Bolsonaro disse que vai ter uma missão difícil e que não adianta ter uma “excelente bancada” pelo Brasil se a política nacional “vai para outro lado”. “Sabemos como é a política brasileira, assim como sabemos como é a Justiça. Então estamos nos preparando para o que acontecer”, frisou. Ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e de parlamentares da sigla, o ex-presidente ainda comentou que pode contribuir para o país. “A vida de qualquer candidato, qualquer cargo de Executivo, não é fácil. Contribuí para o país e posso contribuir ainda. Ninguém vai mudar a nossa maneira de agir por causa que possivelmente alguns poucos queiram na marra manter ou trabalhar por um regime que não deu certo em lugar nenhum no mundo”, acrescentou.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.