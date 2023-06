Governo de SP faz alerta sobre locais de riscos e sintomas da febre maculosa

Campinas investiga o sexto caso da doença após surto na cidade

Banco de imagens/Pixabay Carrapato estrela é o vetor da febre maculosa



A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo fez um alerta nesta quarta-feira, 14, para que as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas, no período de 27 de maio à 11 de junho e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, procure atendimento médico imediatamente e informe ao médico que esteve na região. Dos 12 casos de febre maculosa neste ano, três foram de pessoas que estiveram nos eventos realizados no local. “Desta forma, é importante que todos que frequentaram a Fazenda fiquem atentos aos sintomas e comuniquem ao serviço médico. Essas informações são fundamentais para fazer um tratamento precoce e evitar o agravamento da doença”, informou a pasta. A febre maculosa também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, com elevada taxa de letalidade. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia é transmitida pela picada do carrapato. Entre junho e novembro, a infestação ambiental por ninfas de carrapato estrela é alta. Além da fazenda onde os eventos foram realizados, as regiões com maior frequência de casos são as de Piracicaba, Assis e Sorocaba. O período de incubação da Febre Maculosa é de 2 a 14 dias. “Ao se aventurar em regiões de mata e cachoeira, é importante estar ciente que estamos no período de reprodução do carrapato estrela, ocorrendo o risco de transmissão da Febre Maculosa através de sua picada. Caso em até 15 dias após este deslocamento, você apresente sintomas deve procurar atendimento médico o mais rápido possível”, disse Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

Como mostrou a Jovem Pan, Campinas investiga o sexto caso de febre maculosa. A paciente é uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que está internada em m hospital particular do município. Não foi informado o estado de saúde da paciente. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a mulher esteve em um evento na Fazenda Santa Margarida, no dia 27 de maio. A pasta informou que os sintomas se surgiram no dia 10 de junho e segue internada desde então. O Instituto Adolfo Lutz investiga a morte da adolescente Erissa Santana, de 16 anos. A jovem estava internada desde o dia 9 de junho com suspeita de febre maculosa. Ela morreu nesta terça-feira, 13. Outras três pessoas tiveram a morte confirmada pela doença: o piloto Douglas Pereira Costa, de 42 anos, e sua namorada, a dentista Mariana Giordano, de 36 anos; e uma mulher de 28 anos. Todos estiveram em evento na Fazenda Santa Margarida. Pela manhã, a cidade confirmou outro caso suspeito. Uma mulher de 38 anos, que esteve no mesmo local, está internada suspeita de febre maculosa. Ela foi em um show realizado na fazenda.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.