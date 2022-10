Bolsonaro bate recorde de audiência em entrevista virtual e rebate Lula ao falar de fome no Brasil

Presidente teve 1,8 milhão de espectadores durante a transmissão ao vivo do podcast Inteligência Ltda

Presidente Jair Bolsonaro (PL) concorre à reeleição para a Presidência da República



Depois de um encontro com prefeitos, vereadores e deputados estaduais, de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda e jantou no Palácio dos Bandeirantes. O número de pessoas assistindo ao vídeo ao vivo ficou próximo a 1,8 milhão, um recorde que superou a audiência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no podcast Flow no dia anterior. Na entrevista, o presidente rebateu falas de Lula sobre a fome no país e defendeu o Auxílio Brasil: “O Lula chuta números, tem um vídeo dele que fala que tinha 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil… e o pessoal batia palma. Ele é o mitomaníaco. Viciado em contar mentira. Ele fala em 30 milhões de pessoas passando fome. O que é pobreza no Brasil, é quem ganha até US$ 2 por dia, ou R$ 10 por dia tá passando fome. O nosso Auxílio Brasil paga R$ 600 por mês, R$ 20 por dia, o dobro dos R$ 10, então, se tem alguém passando fome no Brasil, é muito fácil se cadastrar e receber o Auxílio Brasil”, argumentou.

Bolsonaro ainda sinalizou sobre o reajuste salarial dos servidores públicos em 2023, se for reeleito. “O que se fala, por exemplo, do servidor público, nós praticamente não abrimos concurso nesse período. Não é que nós queremos, que somos contra os concurseiros. É que está inchada a máquina e ela pode chegar ao ponto de parar de funcionar. Então, abri os concursos apenas para os essenciais, como por exemplo para Polícia Federa, Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 100 mil cargos que deixaram, pessoas que foram para inatividade e não foi colocados alguém no teu lugar, então foi uma maneira de enxugar um pouco, sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo. Tanto é que agora a pouco, dado a isso, o Paulo Guedes anunciou que o ano que vem vai ter aumento real do [salário] mínimo e para servidor público também”, disse.

