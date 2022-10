Em comício, Lula ataca propostas de Guedes e diz que ‘praia é onde todos ficam iguais’

Após segunda passagem pelo Rio de Janeiro, o ex-presidente tem compromissos em cidades de Minas Gerais nesta sexta-feira, 21

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva



Nesta sexta-feira, 21, o ex-presidente ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem compromissos em cidades de Minas Gerais. Nesta quinta, 20, o candidato à presidência encerrou sua segunda passagem pelo Rio de Janeiro neste 2º turno com uma passeata e um comício na Zona Oeste da capital fluminense. Apoiado pela presença de lideranças locais e com reforço do prefeito Eduardo Paes (PSD) e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o petista atraiu milhares de pessoas a um reduto onde Jair Bolsonaro (PL) obteve mais votos no 1º turno. No final do ato, Lula declarou que, em um eventual terceiro mandato, vai trabalhar na regulamentação de uma lei para equiparar salários de homens e mulheres que exerçam a mesma função e criticou falas recentes de Paulo Guedes sobre a venda de territórios litorâneos: “A gente não pode permitir que as pessoas que recebem salário mínimo não tenham um reajuste na inflação e um aumento de salário. Eu vi no jornal semana passada, o Guedes anunciou que estava pensando em privatizar as praias desse país. Imagina você não poder mais tomar conta da praia de Copacabana porque ela vai ter um dono? E o dono vai fazer uma cerca para que as pessoas não possam ir para a praia”.

“A praia é o lugar mais democrático do mundo, onde pobre e rico se confunde, onde as pessoas são iguais e onde ninguém repara se ocara é branco, negro, amarelo ou pardo. Todos na praia são iguais, basta ter R$5 para comprar uma ‘caipiroska’ que todo mundo fica igual na praia”, declarou. Lula também afirmou que o Brasil pode melhorar suas relações internacionais: “Nós ainda nem ganhamos as eleições, e nós já temos convite para ir à Alemanha, temos convite para ir à França, temos convite para ir à Espanha, para ir à China e para ir aos Estados Unidos. Nós vamos visitar todos os países, e vamos atrair investimento direto. Não para comprar nossas empresas públicas, porque a gente não vai privatizar. A gente quer que o dinheiro estrangeiro venha aqui para investir em coisas novas, para gerar mais produção, para gerar mais riqueza e mais crescimento econômico”. No palanque, Paes endossou as críticas feitas por Lula ao atual presidente e exaltou o petista: “Esse cara que está aqui [Lula], e eu fui prefeito com ele, é o único político de dimensão nacional que sabe que o Brasil não tem jeito se o Rio de Janeiro não estiver resolvido. Eu não preciso pedir pro Lula cuidar do Rio, não! Já é automático, ele sabe o quanto o Rio foi maltratado”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga