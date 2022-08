Bolsonaro comemora Dia do Soldado e Lula é sabatinado; confira a agenda dos candidatos

Ciro Gomes (PDT) cumpre agenda na Fundação Abrinq, em São Paulo, e Simone Tebet (MDB) faz caminhada com apoiadores no Rio de Janeiro

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



Confira como será o dia de campanha dos candidatos à presidência da República nesta quinta-feira, 25. Ciro Gomes (PDT) participa da sabatina do Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, e assina o documento “Presidente Amigo da Criança” na Fundação Abrinq, em São Paulo, às 9h. Vera Lúcia (PSTU) também assina o compromisso com a Abrinq, às 15h. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo, às 20h30. O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanha as comemorações do Dia do Soldado, às 10h, em Brasília e depois realiza sua live semanal, às 19h. Simone Tebet (MDB) participa de sabatina na sede do Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, às 10h30, e em seguida, às 14h, faz caminhada com apoiadores no Buraco do Lume. Felipe D’Ávila (Novo) visita o evento Expogestão, em Joinville, Santa Catarina, às 13h, e realiza lançamento de sua campanha à presidência, às 19h, na mesma cidade. Sofia Manzano (PCB) também cumpre agenda em Santa Catarina e participa de uma aula magna na UFSC, às 10h, em seguida do anuiversário do Portal Desacato, no Auditório da Associação dos Aposentados e Pensionistas da CELESC, às 14h.

Leonardo Péricles (UP) faz panfletagem no calçadão de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, às 15h, e em seguida participa do lançamento da candidatura de Gabriel GB a deputado estadual, às 18h. Soraya Thronicke (União Brasil) visita a Feirinha das Mulheres Empreendedoras das Patroas da Zona Sul, no Centro de Tradições Gaúchas, em Porto Alegre, às 10h30, e em seguida faz caminhada com apoiadores pelas ruas do bairro Cavalhada, também na capital gaúcha. Às 12h10, a candidata participa do lançamento do projeto “Enjoy Mulher Institucional” e, às 15h, visita a feira Expoagas, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. O Constituinte Eymael (DC) tem agenda interna com a equipe de campanha e reunião com lideranças do seu partido, em São Paulo. Pablo Marçal (Pros) faz “adesivaço” em cidades de Minas Gerais e em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina