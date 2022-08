Paraná Pesquisas: Vantagem de Lula para Bolsonaro cai para menos de cinco pontos

Presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) cresce 1,4% e registra 37% das intenções de voto, enquanto Lula tem 41,7%

Montagem/Estadão Conteúdo/Alan Santos Ex-presidente Lula e presidente Jair Bolsonaro são os principais candidatos as eleições 2022



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta quarta-feira, 24, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições 2022. O levantamento, da Paraná Pesquisas, mostra que o petista registra 41,7% das intenções de voto, antes 37% do atual presidente. Em relação a pesquisa anterior, Bolsonaro cresceu 1,4% e Lula subiu apenas 0,5%. Além deles, neste novo estudo, Ciro Gomes (PDT) pontuou 7,3%; Simone Tebet (MDB), 2,7%; Pablo Marçal (Pros), 0,4%; Vera Lúcia (PSTU), 0,2%; e José Maria Eymael, (DC), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) tiveram 0,1%. Nenhum, branco ou nulo somaram 6% e não sabem ou não responderam, 4,1%. A pesquisa foi realizada entre 19 e 23 de agosto com 2.020 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Já na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Bolsonaro ficou com 26,5%; Lula com 30%; Ciro com 2,7%; Tebet, 1%; e Marçal, 0,2%. Todos os demais, juntos, somaram 0,1%. Ainda na modalidade espontânea, não sabem ou não responderam bateu a marca de 33,3%, enquanto nenhum dos candidatos, brancos ou nulos ficaram em 5,9%. Para a realização da pesquisa foram ouvidos eleitores com mais de 16 anos e em 162 municípios em 26 estados e Distrito Federal. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR–03138/2022.