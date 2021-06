Bolsonaro critica CPI e diz que Renan é ‘especialista’ em desvios de recursos

Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, 14, o presidente comparou os trabalhos do colegiado brasileiro e do Senado dos Estados Unidos, onde parlamentares discutem a origem do coronavírus

Bolsonaro também falou sobre as pessoas que foram contrárias à realização da Copa América no Brasil, afirmando que os críticos não deveriam assistir



O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar a CPI da Covid-19. Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, 14, o mandatário fez uma comparação entre os trabalhos realizados pelos senadores brasileiros no colegiado com as atividades de parlamentares dos Estados Unidos, que intensificaram nas últimas semanas as cobranças e discussões sobre a origem do coronavírus da China, por exemplo. Além de citar as diferenças entre as discussões, Bolsonaro teceu críticas ao senador Renan Calheiros, afirmando que o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é “especialista” em desvios de recursos. “Estou acompanhando o Senado americano investigando a origem do coronavírus, possíveis medicamentos para a cura. Bem diferente do que está acontecendo aqui. O Renan falou claramente que não quer apurar desvios de recursos. Ele é especialista nisso né?”, disse aos apoiadores. Jair Bolsonaro também criticou as pessoas que foram contrárias à realização da Copa América no Brasil, afirmando que está assistindo o campeonato de futebol, mas que os críticos não deveriam assistir.