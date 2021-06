Bolsonaro critica atuação de Omar Aziz e Renan Calheiros em comissão: ‘CPI do Patifão’

Presidente voltou a mencionar que os senadores ‘não vão apurar desvios de recursos’ da pandemia

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Em resposta, Omar Aziz pediu que Bolsonaro 'compre vacinas para salvar a população'



O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticas membros da CPI da Covid-19 nesta quarta-feira, 2. Em conversa com apoiadores, ao mencionarem casos de corrupção no país, o mandatário citou a operação da Polícia Federal contra o governador do Amazonas, Wilson Lima ocorrida na manhã de hoje e falou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), chamando o colegiado de “CPI do Patifão”. “A PF está fazendo buscas e apreensão na casa do governador do Amazonas. A própria CPI, a do Patifão, do presidente e do relator, falaram que não vão apurar desvios de recursos”, afirmou. “É só quem conhece Omar Aziz e Renan Calheiros não precisa falar mais nada”, completou, após ouvir que a CPI deveria investir irregularidades nos Estados e municípios durante a pandemia de Covid-19. “Vocês viram o que a CPI fez com a Nise Yamaguchi? É uma covardia. A Mayra entrou com uma ação contra eles. Quando vai gente suspeita eles tratam muito bem, até defendem”, finalizou.

Durante sessão no colegiado, que recebe a médica infectologista Luana Araújo nesta quarta, o presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz, fez questão de mencionar a crítica feita por Bolsonaro e pediu que o presidente foque seus esforços em conseguir mais doses de vacinas. “Presidente, o senhor está perdendo muito tempo comigo e com o Renan. Ao invés de perder tempo com a gente, compra vacina para salvar a população. Não use as mortes, porque vamos investigar tudo aquilo que for necessário na CPI. Não se preocupe que estamos fazendo o nosso trabalho. Faça o seu, se preocupe com o seu. Deixe que a CPI a gente conduz aqui bem”, afirmou. Por sua vez, Renan Calheiros disse que “vindo da parte do presidente da República contra mim, qualquer declaração recebo como um elogio”.