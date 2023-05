Bolsonaro descarta ida a manifestações e pede foco na CPMI: ‘Importante para nós’

Ex-presidente disse não ser o momento para ir às ruas e considerou que a investigação sobre as depredações aos Três Poderes, em 8 de Janeiro, deve ser o centro das atenções

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo que celebrou a a posse da deputada Rosana Valle



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta semana do Encontro Nacional dos Presidentes do Partido Liberal e, no local, rechaçou a participação a possíveis manifestações de apoio ao deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Segundo o político, o foco do momento é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que visa investigar os atos de 8 de Janeiro. “A CPMI é muito importante para nós, mais do que qualquer outro movimento que porventura alguém queira fazer por aí. E até peço, não façam. O mais importante no nosso momento é a CPMI. Estou vendo as pessoas querendo marcar reunião, povo na rua. Eu peço: não façam isso”, declarou Bolsonaro ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O posicionamento do ex-chefe do Executivo federal gerou repercussão. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, Dallagnol pregou respeito a Bolsonaro e a sua projeção, mas pontuou que são necessárias ações secundárias: “Essa CPMI vai durar seis meses? O que vamos fazer enquanto isso? Vamos permitir a escalada do arbítrio? Respeito o ex-presidente Bolsonaro e jamais cobraria dele que ele fosse às ruas ou que tivesse posição diferente. Agora, eu vou estar com os brasileiros corajosos e que querem defender a democracia”.

