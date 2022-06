Bolsonaro desembarca em Santa Catarina e participa de Marcha para Jesus

O chefe do Executivo ainda irá almoçar com pastores e lideranças políticas do Estado, como o senador Jorginho Mello (PL) e o pré-candidato ao Senado, Jorge Seif

Alan Santos/PR - 27/05/2022 Jair Bolsonaro irá participar da Marcha para Jesus em Santa Catarina



Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, e se dirigiu para o município de Balneário Camboriú, onde participará da Marcha para Jesus na manhã deste sábado, 25 – a expectativa é que 50 mil pessoas marquem presença no evento. De acordo com o staff do presidente, ele irá percorrer a orla da praia e se aproximará do público, mas não fará o passeio de jetski programado por causa das condições climáticas, que não estão propícias para atividades náuticas. O chefe do Executivo ainda irá almoçar com pastores e lideranças políticas do Estado, como o senador Jorginho Mello (PL) e o pré-candidato ao Senado, Jorge Seif.

*Com informações do repórter Emanuel Soares