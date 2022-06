Lula diz que Brasil precisa ser reconstruído e afirma: ‘Governar é mais difícil do que ganhar’ 

Através de sua conta no Twitter, o ex-presidente também falou em ‘recuperar a democracia’

PEI FON/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula em discurso para apoiadores na cidade de Maceió, em Alagoas



Pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro, Lula (PT) voltou a demonstrar otimismo na disputa contra Jair Bolsonaro (PL). Através de sua conta no Twitter, o ex-presidente afirmou que “governar é mais difícil do que ganhar” e falou em recuperar a democracia. “Governar é mais difícil do que ganhar. Sobretudo quando a tarefa é reconstruir um país. Vamos precisar de todos para governar o Brasil, não apenas para recuperar a nossa democracia, mas também para trazer de volta uma vida digna para o povo”, disparou.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin