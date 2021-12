Bolsonaro participará de jogo de futebol beneficente com cantores sertanejos

Presidente afirmou que jogará como centroavante no time de Bruno & Marrone, que jogarão contra equipe de Gusttavo Lima em Goiás

Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro participará de jogo beneficente em Goiás



Ao voltar do recesso, o presidente Jair Bolsonaro já tem compromisso oficial em Goiás, onde no dia 5 de janeiro participa de uma partida de futebol beneficente com cantores sertanejos em Buriti Alegre. Em vídeos publicados nas redes, Bolsonaro afirmou que será o centroavante na disputa entre a dupla Bruno & Marrone, que joga contra o grupo de Gusttavo Lima. Os músicos já realizaram outros jogos solidários para arrecadar doações e o presidente já participou de outras iniciativas beneficentes do tipo. No ano passado, ele chegou a marcar um gol no evento Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. O jogo é promovido anualmente para arrecadar alimentos e brinquedos para entidades sociais. Nesta semana, Bolsonaro está de férias em São Francisco do Sul, onde passará o Réveillon. Acompanhado da primeira-dama Michelle e da filha Laura, de 11 anos, o chefe do Executivo esteve na praia da Enseada. No local, apoiadores acompanharam o passeio dele. O descanso tem sido alvo de críticas por conta da situação de emergência na Bahia.

Para o ministro de Desenvolvimento Regional Rogério Marinho a “politização às custas das vítimas da chuva na Bahia é vergonhosa”. O representante da pasta usou as redes sociais para destacar que desde novembro o governo federal trabalha na região tecnicamente, coordenando a assistência, apoiando os municípios na elaboração dos pedidos e destinando recursos. “O presidente foi à Bahia e quando ele foi à Bahia ele foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros e foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer ele vai ser criticado por descobrir a cura do câncer”, reclamou. A volta de Bolsonaro para Brasília está marcada para a próxima segunda-feira, 3.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor