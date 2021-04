Bolsonaro diz que CPI da Covid-19 não tem o que investigar do governo federal

Presidente questionou se a comissão vai apontar os responsáveis pelo alto índice de desemprego no país

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Para Bolsonaro, a Comissão, criada para apurar supostas falhas do governo federal no combate à pandemia, não tem o que investigar



O presidente Jair Bolsonaro comentou, nesta quarta-feira, a instalação da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Para ele, a Comissão, criada para apurar supostas falhas do governo federal no combate à pandemia, não tem o que investigar. Muito embora seja um dos pontos a ser discutido no colegiado, Bolsonaro mantém a defesa que sempre fez do uso de cloroquina no tratamento da doença. Ele questiona, no entanto, se o colegiado vai investigar aqueles que considera ser os responsáveis pelo alto índice de desemprego no país. “No estado de sítio, se fizer alguma coisa errada, eu sou responsabilizado. E os prefeitos vão ser responsabilizados por essa CPI que tá aí? A CPI vai chamar ou vai querer fazer um carnaval fora de época? Vão se dar mal, aqueles que estão com essa intenção, claro que tem gente intencionada, não é que me defenda, é que tá falando a verdade lá, e tem um outra lá que quer fazer uma onda só.”

Sem citar o nome do relator da CPI, o senador Renan Calheiros, o vice-presidente da república, general Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta que há muito discurso e muita gente aproveitando a oportunidade para “retornar do limbo”. O general também minimizou a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi gravado dizendo que a China inventou o coronavírus. “O ministro tava fazendo uma comparação entre China e os Estados Unidos, são comparações que infelizmente foram gravadas, nada de mais nisso aí. É a velha história, temos que ter cuidado com as palavras, apenas isso. O importante são os atos”, disse. Mourão ainda comentou ainda sobre o áudio vazado em que o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, diz que tomou a vacina escondido para não contrariar uma recomendação de Jair Bolsonaro. No entanto, segundo o vice-presidente, esse orientação nunca existiu.

