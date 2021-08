Bolsonaro diz que governo Biden é de esquerda e tem ‘obsessão’ por questão ambiental

Presidente disse que o Brasil é ‘o país que mais preserva o meio ambiente’ e que postura do norte-americano ‘atrapalha um pouquinho’

EFE/EPA/Oliver Contreras / POOL Brasil fui uma das últimas nações a reconhecer oficialmente e parabenizar Joe Biden pela vitória nas eleições do ano passado



O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou nesta segunda-feira, 30, a gestão do presidente americano Joe Biden. Segundo o chefe do Executivo brasileiro, trata-se de um governo de esquerda e que tem “quase uma obsessão pela questão ambiental”. Na avaliação de Bolsonaro, essa atual postura dos Estados Unidos atrapalha o Brasil que, segundo ele, é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Bolsonaro reconhece que os norte-americanos são parceiros essenciais, mas lamenta os posicionamentos da atual gestão. “O governo Biden é mais de esquerda, é um governo que tem quase uma obsessão pela questão ambiental e isso atrapalha um pouquinho a gente. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. A gente sofre ataques o tempo todo de países europeus, lá eles não sabem o que é mata ciliar porque não tem, aqui tem.”

Jair Bolsonaro nunca escondeu a admiração pelos Estados Unidos e a preferência por Donald Trump e chegou a dizer que torceu pelo republicano como cidadão. Apesar de alegar que a gestão atual é de esquerda, Bolsonaro afirma que membros do governo americano têm demonstrado preocupação com a situação no Brasil. “Eles têm demonstrado preocupação com o crescimento da esquerda no Brasil e no mundo. Da minha parte, o país está pronto e de portas abertas para continuar a conversa com o governo americano”, disse. O Brasil foi uma das últimas nações a reconhecer oficialmente e parabenizar Joe Biden pela vitória nas eleições do ano passado. O Ministério das Relações Exteriores, na época comandado por Ernesto Araújo, e a presidência da República, só se manifestaram após Donald Trump reconhecer a derrota.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado