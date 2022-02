Bolsonaro diz que indicações para STF em 2023 importam mais do que eleições

Presidente já nomeou dois ministros para o Supremo, Kassio Nunes Marques e André Mendonça; em 2023, o chefe do Executivo eleito poderá escolher outros dois nomes

Foto: Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira, 4, que a escolha de dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023 é mais importante que a disputa pelo Palácio do Planalto. Duas vagas vão se abrir no STF com as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e de Rosa Weber no ano que vem. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro afirmou que muita coisa ainda vai mudar até outubro. “Só quem realmente é desprovido de inteligência que não entende tudo o que aconteceu, que tentaram fazer, até tentaram assassinar a gente, e está mudando. Não dá para mudar de uma hora para outra o curso de um transatlântico. Acho que vai mudar. Mais importante do que eleição de presidente são duas vagas para o Supremo no ano que vem. Vai acontecer muita coisa até as eleições”, disse. Bolsonaro nomeou dois ministros para o STF, Kassio Nunes Marques, que assumiu a vaga deixada por Celso de Mello em 2020, e André Mendonça, que tomou posse no ano passado após a saída de Marco Aurélio Mello.

*Com informações do repórter Fernando Martins