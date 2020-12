Bolsonaro diz que não vai interferir na eleição para mesas do Congresso

Presidente, no entanto, disse que ‘todos tem a ganhar’ com aliados dele presidindo o parlamento

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro também pediu aos senadores que trabalhem para derrubar o decreto ambiental que protege a Baía de Angra



O presidente Jair Bolsonaro diz que não vai interferir na eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado que acontecem em fevereiro de 2021. Apesar de oficialmente se manter afastado da disputa, o governo acompanha de perto o pleito. A avaliação é que as pautas de interesse do Palácio do Planalto, principalmente as relacionadas aos costumes, podem avançar mais facilmente com governistas no comando das duas casas do Congresso. Se dirigindo aos líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra, ao do governo no Congresso, Eduardo Gomes e ao líder do MDB na Casa, Eduardo Braga, Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, 17, que todos tem a ganhar com aliados dele presidindo o parlamento. A declaração do presidente sobre a eleição no Congresso aconteceu durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado.

O evento, realizado no Palácio do Planalto, Bolsonaro pediu aos senadores que trabalhem para derrubar o decreto ambiental que protege a Baía de Angra para transformar o lugar no que chama de Cancun brasileira. Segundo o presidente, as regras atuais praticamente inviabilizam o turismo na região. “Se nós revogarmos isso, transformamos essa área de interesse turístico. Nós vamos fazer algo muito, mas muito melhor que Cancun à custo zero. ” O decreto que o presidente quer derrubar é o que criou a Estação Ecológica de Tamoios. A área é protegida pela Marinha e fica localizada entre Paraty e Angra dos Reis. No local, a pesca é proibida. Recentemente, pesquisadores avistaram um grupo de toninhas — uma espécie de golfinhos ameaçada. Na avaliação de especialistas, o registro confirma a importância da unidade de conservação para preservação da vida marinha na região.