Bolsonaro diz que não viu Allan dos Santos nos EUA e ironiza suposto pedido de ajuda a Biden

Jair Bolsonaro (PL) reafirmou durante sua live semanal, nesta quinta-feira, 16, que não se encontrou com o jornalista Allan dos Santos durante a viagem que fez aos Estados Unidos, na semana passada. Alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal (STF), o youtuber teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. “Eu não vi o Allan dos Santos nos EUA. Se tivesse visto, teria apertado a mão dele, sem problema nenhum. Ele não está na lista vermelha da Interpol. O crime que ele cometeu, segundo um ministro do Supremo… Vocês vão falar que tenho que reconhecer o que o STF decide. Não, espera. Para mim, não é crime o que ele cometeu. Se for alguma coisa passível de qualquer ação, é injúria, calúnia, difamação, que a pena não é a prisão”, declarou o chefe do Executivo.

Bolsonaro também criticou a possibilidade de extradição de Allan dos Santos, pedida por Alexandre de Moraes. “Este acordo entre Brasil e Estados Unidos é em legislação. No caso do Allan ser condenado… Ele vai ser condenado por quê? Aí estará em um acordo de extradição. Se eu fosse do mesmo pensamento do Alexandre de Moraes, tudo bem. Por outro lado, também querem que investigue o Ministro da Justiça, um poder que eu não tenho”, continuou. Na live, o presidente também ironizou relatos de que teria pedido apoio ao líder norte-americano Joe Biden para ganhar as eleições no Brasil. “Quem é que disse isso? Fala quem foi! Vocês acham que eu falei: ‘Biden, me ajuda. Grava um vídeo comigo e tira uma selfie?’ Pelo amor de Deus”, completou.

*Com informações de Iasmin Costa