Bolsonaro diz sentir orgulho por ter indicado Tarcísio ao Governo de SP

Durante visita a Ilhabela e São Sebastião no feriado de Corpus Christi, ex-presidente foi recebido por apoiadores que pediam seu retorno à presidência

Reprodução/Jovem Pan News Em vídeos divulgados nas redes sociais, o ex-presidente aparece nadando e caminhando na faixa de areia ao lado de Fabio Wajngarten, ex-secretário executivo dos Ministério das Comunicações e da Secom



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou o feriado de Corpus Christi na cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Bolsonaro tirou fotos, gravou vídeos, cumprimentou apoiadores e foi ovacionado pelos presentes. Em vídeos divulgados nas redes sociais, o ex-presidente aparece nadando e caminhando na faixa de areia ao lado de Fabio Wajngarten, ex-secretário executivo dos Ministério das Comunicações e da Secom. O ex-chefe do Executivo foi recebido aos gritos de “volta Bolsonaro” pelos presentes no local. Nas eleições de 2022, Bolsonaro foi o candidato mais bem votado em Ilhabela, com 55,72% dos votos válidos. Ele aproveitou a ocasião para visitar Maresias. Bolsonaro também gravou um vídeo elogiando o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dizendo sentir orgulho de o ter indicado ao governo paulista. “Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado com a indicação do Tarcísio para o governo do Estado de São Paulo. É uma diferença enorme (em relação) a governadores anteriores”, disse Bolsonaro, exaltando o trabalho feito por Tarcísio, afirmando que ele foi fundamental para a reconstrução da região. São Sebastião foi fortemente atingida pelas chuvas no mês de fevereiro.

*Com informações do repórter Misael Mainetti