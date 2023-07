Bolsonaro e Nunes se reúnem a portas fechadas em São Paulo

Nesta quarta-feira, 26, os dois participam de um almoço beneficente na região do Morumbi, Zona Sul do Estado

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro na Alesp, em São Paulo



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta terça-feira, 25, a portas fechadas com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), no Palácio dos Bandeirantes. Nunes foi até a residência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para um encontro e acabou também se reunindo com Bolsonaro, que está hospedado no local. De acordo com fontes ligadas ao prefeito de São Paulo e do Palácio dos Bandeirantes, a reunião aconteceu na ala residencial e durou cerca de 30 minutos. Nesta quarta-feira, 26, os dois participam de um almoço beneficente na região do Morumbi, Zona Sul do Estado. O evento deve contar com cerca de 300 pessoas – entre autoridades e empresários. As reuniões e encontros entre o prefeito e o ex-presidente têm sido recorrentes. De maio até agora, Nunes e Bolsonaro já estiveram juntos em pelo menos cinco ocasiões. Nas conversas, além do apoio do ex-presidente à reeleição de Nunes, está a negociação para o vice na chapa – que deve ficar com o Partido Liberal (PL), de Bolsonaro. Apesar das tratativas, dentro da Prefeitura de São Paulo, uma ala ligada a Ricardo Nunes acredita que a aproximação com Bolsonaro pode não ser a melhor estratégia, já que o ex-presidente perdeu a eleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista em 2022.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.