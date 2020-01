Bolsonaro está confiante no ‘sim’ de Regina Duarte

Carolina Antunes/PR Presidente diz que Regina Duarte deve definir se assume a Cultura em breve



O presidente Jair Bolsonaro que se reúne hoje com cantores sertanejos aqui no Palácio do Planalto, e se mostra confiante de que pode sair ainda hoje a resposta da atriz Regina Duarte, convidada para assumir a Secretaria Especial de Cultura.

Segundo ele, a expectativa é de que ela finalmente diga sim ao pedido de casamento, depois de um breve noivado

“Ela está tomando pé da situação, porque vira vidraça. Um monte de coisa acontece, se ela tiver disposição realmente, para mim seria sensacional. Acho que até para ela, ter a oportunidade de mostrar como fazer cultura no Brasil. Ela tem conhecimento do que vai fazer e precisa de gente com gestão ao seu lado”, disse o presidente.

Desde que ela foi convidada, já foram divulgadas matérias dando conta de problema da atriz na prestação de contas de recursos obtidos com base na Lei Rouanet. Foi divulgado também, no fim de semana, que ela recebe pensão militar de mais de R$ 6 mil por mês. Dentro do governo, o argumento é que nada disso impede que a atriz assuma o cargo

Na semana passada ela esteve em Brasília, conversou com o presidente, ministros, visitou a secretaria e conheceu a estrutura. Ela chegou a perguntar a Bolsonaro não haveria condições de recriar o ministério da Cultura, tese que enfrenta resistência do próprio presidente.

Ele voltou a descartar, também, pelo menos por enquanto, a recriação do ministério da Segurança Pública. Segundo o presidente o que está acontecendo nesse momento é uma luta pelo poder e por cargos, e por isso, segundo ele, não há previsão de se recriar a pasta ou enfraquecer o ministério do Ministro Sérgio Moro.

* Com informações da repórter Luciana Verdolin.