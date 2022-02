Bolsonaro inicia viagem pelo Nordeste nesta terça-feira

Presidente tem intensificado as visitas à região, única onde perdeu nas eleições de 2018; ele minimizou uma ‘ameaça’ de envenenamento às vésperas da viagem

Alan Santos/PR - 31/01/2022) Presidente da República, Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ao Nordeste para visitar as obras da transposição do rio São Francisco. Três estados estão no roteiro: Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Nesta terça-feira, 8, o presidente chega a Pernambuco para a visita de inauguração do núcleo de controle operacional da transposição do rio e, na sequência, segue para o Ceará, onde participa da cerimônia alusiva ao ato de liberação das águas. Bolsonaro tem intensificado as visitas ao Nordeste em um aceno ao eleitorado da região, que foi a única onde ele perdeu nas últimas eleições, em 2018.

Às vésperas da viagem, um assunto preocupou a comitiva presidencial. Nas redes sociais, o publicitário cearense Victor Diniz, que vive no Rio Grande do Norte, sugeriu o envenenamento do presidente durante a ida ao Nordeste. O publicitário escreveu: “Quem será que vai fazer o serviço de colocar o veneno?” E completou: “Faz falta alguma. É até um serviço de bem para a sociedade”, se referindo ao presidente. A Polícia Federal (PF) tomou o depoimento de Bismarck, que disse que não tinha intenção fazer mal ao presidente da República.

Em conversa com apoiadores, Bolsonaro minimizou as ameaças. “Domingo agora, um blogueiro lá do Rio Grande do Norte, dando uma dica de como me envenenar. Já foi autuado. Teve há um tempo atrás, foi pego também, que queria me furar. Agora é tranquilidade. Quando o cara fala que vai fazer não faz. A preocupação é com quem não fala nada”, disse. Apesar da situação, o gabinete de segurança institucional não mudou os planos da comitiva presidencial.

*Com informações da repórter Iasmin Costa