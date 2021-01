Bolsonaro ironiza críticas por não usar máscara em passagem pelo Guarujá

Desde o início da pandemia, a doença já matou mais de 196 mil pacientes

Reprodução/Twitter Bolsonaro foi irônico sobre as críticas que recebeu por insistir em não utilizar máscara de proteção contra a Covid-19



Depois de ter passado o reveillon no Guarujá, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta segunda-feira, 04, em Brasília. Seguindo tradição no Palácio da Alvorada, o mandatário conversou com apoiadores, sempre sem máscara, e se aproximou de várias pessoas, que acabam tirando as máscaras para tirar fotos. Na ocasião, Bolsonaro foi irônico sobre as críticas que recebeu por insistir em não utilizar máscara de proteção contra a Covid-19, item de uso obrigatório, e por ter causado aglomeração durante a passagem pelo litoral de São Paulo. “Sabia que o tio estava na praia nadando de máscara? Mergulhei de máscara também, para não pegar Covid nos peixinhos”, disse. No primeiro dia útil depois das festas de fim de ano, o Ministério da Saúde contabilizou mais de 7,7 milhões de casos confirmados da Covid-19. Com aumento de 20 mil casos notificados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a doença já matou mais de 196 mil pacientes, com alta de 543 óbitos nas últimas 24 horas.

Com informações da repórter Luciana Verdolin