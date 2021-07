Bolsonaro ironiza pesquisa que mostra Lula na liderança para 2022

Levantamento da CNT/MDA mostrou o ex-presidente com 41,3% das intenções de voto; atual presidente teria 26,6%

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo pesquisa, atualmente, os que avaliam positivamente como 'Ótimo ou Bom' somam 27,7%



A Confederação Nacional dos Transporte, em parceria com o MDA, divulgou pesquisas sobre a intenção de voto para as eleições do ano que vem — bem como a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Ao mirar em 2022, o estudo aponta vantagem do ex-presidente Lula, que lidera as intenções com 41,3% na pesquisa estimulada. Ele é seguido por Jair Bolsonaro, que figura com 26,6% do eleitorado. No terceiro lugar, há empate entre o pedetista Ciro Gomes e o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, com 5,9%. O governador de São Paulo, João Doria, aparece com 2,1%. Brancos e nulos somam 8,6%, enquanto os indecisos representam 7,8%. Ontem à noite, para apoiadores, Bolsonaro minimizou os números.

“Não dou bola para essas pesquisas. Lula 49% hoje? Acho que Lula está em 110%.” As pesquisas foram feitas entre os dias 1º e 3 de julho, com 2.002 entrevistados presenciais em 137 municípios de 25 Estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O estudo CNT/MDA também avaliou a aprovação do governo Bolsonaro. Atualmente, os que avaliam positivamente como ‘Ótimo ou Bom’ somam 27,7%. Os que avaliam o governo como regular somam 22,7%. Já os que fazem uma avaliação negativa como ‘Ruim ou Péssima’ somam 48,2%. Aqueles que não souberam ou não responderam somam 1,4%.

*Com informações do repórter Fernando Martins