Bolsonaro lança pacote de medidas para caminhoneiros nesta terça-feira

Expectativa é que o programa ‘Gigantes do Asfalto’ possa beneficiar trabalhadores autônomos; categoria também reivindica vacinação prioritária contra a Covid-19

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro defendeu a classe diversas ocasiões, reclamando, por exemplo, do excesso de radares em estradas brasileiras



Para atender as reivindicações dos caminhoneiros, o governo federal lança nesta terça-feira, 18, o programa que está sendo chamado de “Gigantes do Asfalto”. Representantes da categoria foram convidados para o evento, previsto para acontecer no Palácio do Planalto. Uma das grandes reclamações é de que os financiamentos acabam sendo direcionados para as empresas. Por isso, a expectativa é que a proposta possa beneficiar os autônomos, com linhas de crédito e de recompra para quem trabalha sozinho. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Chorão, explicou que a expectativa é de que o programa traga benefícios concretos. “Uma coisa que me deixa muito feliz também é o crédito de financiamento referente ao BNDES. Um exemplo que a gente recebeu e não levou é aqueles R$ 100 mil para manutenção. Tenho certeza que agora a categoria vai poder usufruir disso por meio do BNDES e dessas ações.”

O pacote deve criar um voucher para tentar amenizar a variação frequente nos valores do diesel. Os caminhoneiros reclamam que o aumento do diesel é um dos grandes problemas para o setor, já que o combustível seria responsável por cerca de 40% dos custos. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a classe diversas ocasiões, reclamando, por exemplo, do excesso de radares em estradas brasileiras, anunciando o fim das tarifas de importação de pneus e também determinando que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, revisasse a norma de pesagem por eixo dos caminhões. Os caminhoneiros também esperam que o governo federal atenda a uma outra reivindicação, que é vacinar a categoria contra a Covid-19.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin