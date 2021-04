Bolsonaro muda tom e dá aval para campanha por distanciamento e uso de máscara

Peças começaram a ser veiculadas nos perfis oficiais do Governo Federal na noite desta sexta-feira, 9; inserções publicitárias devem ser feitas em rádios e televisões

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/04/2021 Bolsonaro deu aval para mudança de tom em peças do governo



Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o governo iniciou na última semana uma campanha nas redes sociais em favor do distanciamento social e do uso de máscaras para prevenção contra a Covid-19. As primeiras postagens foram divulgadas na noite desta sexta-feira, 9, nos perfis oficiais do Palácio do Planalto no Twitter e no Facebook. Uma das primeiras mensagens diz que “mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros”. O texto reforça que, “por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, evite aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscara”.

Outra postagem na conta do planalto traz um apelo: “contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. a responsabilidade é de todos. Brasil unido.” O governo vinha sendo pressionado por aliados, sobretudo no Congresso Nacional, a reforçar a comunicação a favor das medidas de distanciamento. Além das redes sociais, estão programadas inserções publicitárias em rádio e televisão com o mesmo foco. O país registrou mais de 340 mil mortos pela doença desde o início da pandemia e chegou a bater a marca dos quatro mil mortos diários nesta semana.

*Com informações dos repórteres Camila Yunes e Vinícius Silva