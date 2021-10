Bolsonaro nega ‘canetada’ na Petrobras e tabelamento de preços: ‘Não posso fazer milagre’

Em transmissão nas redes sociais, presidente disse que interferência na estatal levaria ao ‘caos’

Foto: Marcos Corrêa/PR Bolsonaro admitiu que o último aumento do óleo diesel está preocupando os caminhoneiros, mas pediu paciência da classe



O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira, 30, que a Petrobras deve anunciar nos próximos dias a distribuição do chamado vale gás. A ideia é garantir o valor referente a um botijão de 13 quilos a cada dois meses. Mais uma vez o chefe do Executivo defendeu a necessidade de se discutir as questões dos impostos estaduais e descartou, novamente, a possibilidade de tabelamento dos preços ou de interferência no ICMS. Ele lembrou que já retirou impostos federais e espera, agora, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, cumpra a promessa de encontrar uma saída para o problema. “Não posso fazer milagre. Alguns querem que eu interfira na canetada manter o preço lá embaixo, se fizer isso o caos se instala. A Dilma fez isso em 2012 no tocante da energia elétrica, baixou uns 20% e teve reflexo direto nas empresas que faziam a distribuição, teve que fazer um reajuste poucos meses depois, caso contrário, teríamos um apagão no Brasil”, afirmou.

Bolsonaro admitiu que o último aumento do óleo diesel está preocupando os caminhoneiros, mas pediu paciência da classe, uma vez que, segundo ele, o governo federal procura uma alternativa para o problema. “Lógico que estão chateados com novo reajuste da Petrobras, pesa bastante, sabemos disso. Quero que vocês entendam, se eu tabelar complica a situação. É um complexo de legislações a questão do combustível”, pontuou. O presidente também afirmou ainda que conversou com o presidente do BNDES, Gustavo Henrique Moreira Montezano, para avaliar o que o governo pode fazer para frear o aumento dos preços, como um fundo regulador. De acordo com Bolsonaro, todas as medidas estão sendo estudadas para resolver o problema. Ele aproveitou a live para refazer um apelo à população para que tente economizar energia elétrica.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin