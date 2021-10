Bolsonaro parabeniza a Jovem Pan pela estreia da TV: ‘Data marcante para vocês e para o Brasil’

Segundo o presidente da República, que concedeu entrevista exclusiva no lançamento da televisão, ele vê no Grupo Jovem Pan uma reserva reserva da verdadeira imprensa brasileira

Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã nesta quarta-feira, 27



Nesta quarta-feira, 27, ocorreu a estreia da Jovem Pan News, novo canal de televisão de notícias, esportes e entretenimento do Grupo Jovem Pan de Comunicação, que contou com uma entrevista exclusiva, no Jornal da Manhã, do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). O chefe do executivo disse que a estreia é marcante para a história de todo o Brasil e elogiou o Grupo Jovem Pan, dizendo que enxerga nele uma reserva do que é a verdadeira imprensa brasileira. “Muito obrigado pelo convite numa data marcante para vocês e para o Brasil. Nós carecemos de uma imprensa isenta. Liberdade de imprensa acima de tudo, obviamente com responsabilidade. Acompanho muito o programa ‘Os Pingo nos is’, que é conduzido pelo Augusto Nunes, e vejo em vocês uma reserva muito grande do que é a verdadeira imprensa em nosso país. Já fui criticado por vocês, mas todas as vezes de forma justa e eu procurei corrigir. Esse é o papel da imprensa. É isso que nós carecemos no Brasil, e a TV Jovem Pan é muito bem-vinda. Pode ter certeza que o canal 576 vai ficar ligado, sem som obviamente, na minha sala, para sempre que tiver uma imagem que me interesse, dá um som ali e acompanhar vocês. Pode contar conosco em tudo que for possível, da minha parte, para colaborar de modo que as informações sejam prestadas, na ponta da linha, aos seus telespectadores da melhor forma possível. Obrigado e que Deus ilumine a todos vocês na Jovem Pan”, disse Bolsonaro. A Jovem Pan News pode ser acompanhada nos canais 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY e do aplicativo de streaming Directv Go e na Oi Play. Além disso, será transmitida nas antenas parabólicas, canal 7, e no Panflix, o aplicativo de streaming da Jovem Pan.