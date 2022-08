Bolsonaro participa de seminário sobre 5G, e Ciro vai à Bahia; veja agenda dos candidatos

A menos de uma semana do início oficial das campanhas eleitorais, os candidatos à presidência da República participam de eventos ao redor do Brasil

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



A menos de uma semana do início oficial das campanhas eleitorais, os candidatos à presidência da República estão repletos de atividades para esta quinta-feira, 11. O presidente Jair Bolsonaro (PL), participa do seminário 5G.BR São Paulo, às 17h, por meio de videoconferência. Ciro Gomes (PDT) cumpre agenda na Bahia e, às 7h30, assiste a uma missa na Igreja Senhor do Bonfim, às 8h30, o candidato participa uma coletiva de imprensa, às 9h30, visita o Santuário de Santa Dulce dos Pobres para um encontro com lideranças religiosas, às 11h, visita o Mercado Modelo e, às 15h, participa de um encontro com um grupo de mulheres empreendedoras. Felipe D’Ávila (Novo) estará em Florianópolis e, às 9h, visita a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, às 10h30 se apresenta na Federação Catarinense de Municípios e, às 18h, o candidato participa de uma entrevista ao vivo para um podcast. Ás 10h30, Vera Lúcia (PSTU) concede entrevista a uma rádio da cidade de Catu, na Bahia, e, às 17h, a candidata participa de ato de rua em defesa das liberdades democráticas na Avenida Paulista, em São Paulo. O ex-presidente Lula (PT) não tem agenda pública e participa de reuniões internas do partido.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina