Ministro do TSE manda excluir vídeo em que Lula chama Bolsonaro de genocida

Ao menos sete vídeos do candidato petista à presidência devem ser retirados da plataforma em até 24 horas após a determinação

Divulgação/TSE Fachada do TSE - Tribunal Superior Eleitoral



Nesta quarta-feira, 10, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, atendeu a um pedido feito pelo Partido Liberal e determinou a exclusão de vídeos do YouTube em que Lula (PT) chamou Jair Bolsonaro (PL) de genocida e supostamente fez campanha eleitoral antecipada. Para o magistrado a expressão tem o sentido de qualificar a pessoa que perpetrou ou foi responsável pelo extermínio ou destruição de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O ministro também destaca que o genocídio é crime previsto em lei. Ao menos sete vídeos em que o candidato petista à presidência chama Bolsonaro de genocida devem ser retirados da plataforma em 24 horas após a determinação. Na decisão, Raul Araújo também ressaltou que os participantes do processo eleitoral devem orientar suas condutas de forma a evitar discursos de ódio ou discriminatórios, bem como a propagação de mensagens falsas ou que possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação. Os vídeos podem retornar ao ar se forem retirados os trechos considerados ofensivos ou propaganda eleitoral antecipada.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina