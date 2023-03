Bolsonaro pede apoio de bancada do PL para abertura da CPMI de 8 de janeiro

Ex-presidente participou por ligação de evento do partido em Niterói e também afirmou que os parlamentares devem trabalhar para fortalecer a sigla para eleições de 2026

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/03/2023 Ex-presidente participou de evento do PL no Rio de Janeiro por telefone



A bancada federal do PL tem que se concentrar no recolhimento de assinaturas para a abertura de CPMI no Congresso Nacional para apurar a verdade dos fatos envolvendo atos de 8 de janeiro na capital federal. Essa foi a mensagem dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de maneira virtual durante a inauguração do diretório do PL em Niterói, no Rio de Janeiro. O local estava lotado de simpatizantes, correligionários e políticos. Entre os presentes, estava o filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro. Do diretório, Flávio fez uma ligação telefônica para Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O ex-presidente disse que a bancada formada por senadores e deputados federais deve se concentrar no recolhimento das assinaturas para abrir a CPMI. São necessários apoios de 27 senadores e 171 deputados.Após o fim da ligação, Bolsonaro foi ovacionado pelos presentes, que o chamaram de “mito”. O presidente enviou outra mensagem, dizendo para pensar no futuro. Segundo ele, derrotas acontecem, mas é hora da bancada trabalhar para eleger, em 2024, mais de mil prefeitos e fortalecer o partido visando as eleições presidenciais de 2026. Bolsonaro segue nos EUA sem data definida para retornar ao Brasil. Mas quando voltar, a promessa é que ele trabalhe intensamente dentro do PL em favor do partido, sendo a principal voz de oposição ao presidente Lula.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga