Incêndio atinge prédio do Ministério da Defesa em Brasília

Chamas atingiram o sexto andar do prédio; segundo a pasta, o edifício foi ‘evacuado rapidamente’ e ninguém ficou ferido

Segundo o Ministério, apenas armários e itens da mobília foram danificados no incêndio



Um incêndio atingiu o prédio do Ministério da Defesa, em Brasília, neste sábado, 18. Os bombeiros foram acionados logo nas primeiras horas da manhã. O incêndio atingiu o prédio principal do comando da Marinha, que fica na Esplanada dos Ministérios. As chamas atingiram o 6º andar do prédio, que ficou tomado pela fumaça. O fogo fez com que os vidros das janelas da fachada estourassem. Oito viaturas e 30 agentes do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local. As chamas foram contidas em menos de uma hora. Em nota, o Ministério da Defesa informou que o prédio foi evacuado rapidamente e ninguém ficou ferido. Apenas armários e parte do imobiliário queimara. A pasta disse ainda que uma perícia está sendo feita no local para apurar o que causou o incêndio. O Ministério disse ainda que medidas administrativas podem ser tomadas se for necessário.

*Com informações da repórter Berenice Leite