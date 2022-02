Bolsonaro pede ‘compreensão’ a servidores com reajuste a policiais rodoviários

Presidente afirmou que ‘todas as categorias merecem ser valorizadas’ e devem ser reconhecidas

Alan Santos/PR Em evento no Palácio da Planalto, o mandatário valorizou o trabalho da categoria e defendeu o reajuste salarial



O presidente Jair Bolsonaro sinalizou reajuste aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em evento no Palácio da Planalto, o mandatário valorizou o trabalho da categoria. Ele citou número de prisões e apreensões nos últimos três anos e destacou que todos servidores merecem reconhecimento. Por isso, pediu compreensão aos demais. “Todas categorias merecem ser valorizadas e que nós procuramos fazer. Quem nós pudermos salvar na frente, a gente salva. Espero a compreensão das demais categorias e demais servidores do Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos e a nossa PRF está incluída nesse rol que merece reconhecimento”, afirmou. O deputado federal José Medeiros (Podemos) afirma que essa sinalização de aumento salarial à categoria por parte do presidente é uma forma de garantir uma compensação financeira, já que a carreira da Polícia Rodoviária Federal não é estruturada como de outros servidores. “Não vai ser reajuste, vai ser estruturação. Não sei se vai ser agora, adiado. Está mais quente do que estava, porque as outras carreiras estão entendo como se fosse um aumento, eles já estão estruturados, a PRF não está”, disse. O Orçamento sancionado por Bolsonaro reserva R$ 1,7 bilhão para reajustes de funcionários da União, sem definição das categorias beneficiadas.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor