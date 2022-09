Bolsonaro recebe chefes de Estado e Ciro faz campanha em SP; confira agenda dos presidenciáveis

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião com a coordenação de sua campanha e Simone Tebet (MDB) cumpre agenda em Brasília

Candidatos à presidência da República intensificam campanha em São Paulo e encontros em Brasília nesta terça-feira, 6. O presidente Jair Bolsonaro (PL) é sabatinado no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, às 7h30, e depois recebe a visita de chefes de Estado em Brasília, às 17h30. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião com a coordenação de sua campanha, às 10h. Ciro Gomes (PDT) se encontra com lojistas na Rua das Noivas, em São Paulo, às 10h, e participa de sabatina da Rede TV!, às 19h30. Simone Tebet (MDB) cumpre agenda em Brasília. Às 10h, a candidata se reúne com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República, em seguida, às 11h15, se reúne com a Associação dos Delegados da Polícia Federal, às 13h10, Tebet é sabatinada pelo Correio Braziliense e finaliza a agenda em reunião com embaixadores dos Estados-membros da União Europeia, às 15h. Com agenda em São Paulo, Soraya Thronicke (União Brasil) grava programa eleitoral gratuito, às 10h, e se encontra com representantes da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBIO), às 16h.

Felipe D’Ávila (Novo) é sabatinado em uma rádio de Brasília, às 8h25, e depois é entrevistado pela BM&C News, às 10h30. Sofia Manzano (PCB) faz panfletagem em Brasília, na Feira do Núcleo Bandeirante, às 8h, e dá entrevista a um grupo de rádios do Rio Grande do Sul, às 18h. Constituinte Eymael (DC) realiza caminhada em Barueri, Grande São Paulo, às 11h. Vera Lúcia (PSTU) cumpre agenda em São Paulo, onde visita a fábrica ocupada da MWL, em Caçapava, às 7h, depois conversa com os trabalhadores da Avibras, em Jacareí, às 9h, e em seguida participa de um café com aposentados em São José dos Campos, às 10h. Na parte da tarde, a candidata tem reunião com sindicalistas e ativistas de São José dos Campos, às 15h30, e visita a ocupação Quilombo Coração Valente, em Jacareí, às 18h30. Leonardo Péricles (UP) e Pablo Marçal (Pros) não divulgaram agenda oficial.