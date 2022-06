Bolsonaro ressalta papel da Jovem Pan na defesa da liberdade de expressão

Presidente celebrou o aniversário da Jovem Pan em vídeo exibido no evento comemorativo de 80 anos da emissora de rádio e televisão e exaltou o trabalho do grupo de comunicação e de seus funcionários

Isac Nóbrega/PR - 07/06/2022 O presidente parabenizou a Jovem Pan e seus funcionários pelos 80 anos de existência



O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) gravou um vídeo dando os parabéns à Jovem Pan. “À Jovem Pan os meus parabéns pelos seus 80 anos, uma empresa que cada vez mais desponta na luta pela liberdade de expressão. Parabéns a todos, o Brasil agradece”, afirmou o chefe de Estado em um registro veiculado durante o evento de comemoração realizado na última segunda-feira, 20. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (PSDB), também enviou uma mensagem ao grupo: “Seja pelo rádio ou pela televisão, diariamente equipes capacitadas levam prestação de serviço, notícias, esporte e entretenimento com muita qualidade e com muita credibilidade. Parabéns a cada um que faz parte deste importante grupo de comunicação que tem ganhado cada vez mais espaço e destaque na mídia nacional. Desejo sucesso e ampliação sempre”.

Hoje, a Jovem Pan tem mais de 100 emissoras espalhadas por todo Brasil, que levam informações a mais de 200 milhões de brasileiros, seja nas ondas do rádio, ou na transmissão da TV digital. Fundada em 25 de setembro de 1942, a Rádio Panamericana entrou no ar em 4 de maio de 1944. Em 2013, seu fundador, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, teve de se afastar da emissora, por motivos de saúde. O seu filho Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, assumiu o posto interinamente, dando início a mudanças na programação da rádio, com ênfase ao jornalismo, transmitindo o noticiário quase todo em tempo real, numa programação contínua – o que inaugurou uma nova maneira de fazer um novo rádio no país com uma forte relação com a internet, canais no YouTube e um volume de visualizações que levam o Google a tentar entender esse envolvimento com seu público.

Em 28 de fevereiro de 2014, Tutinha tomou posse definitivamente como o novo presidente do Grupo Jovem Pan. A partir daí, a Jovem Pan seguiu novos rumos, transformando tudo, até mesmo seus estúdios, visando fazer da rádio uma emissora de televisão. Seguindo nessa trajetória, a empresa lançou, em abril de 2020, o Panflix, o serviço de streaming genuinamente brasileiro, que oferece toda a programação em vídeo, além de conteúdos de parceiros. A plataforma consolida o movimento de convergência digital do grupo de comunicação.

Até que, em 27 de outubro de 2021, já como uma das principais produtoras de conteúdo da América Latina, o grupo lança a TV Jovem Pan News, um canal de notícias que funciona durante 24 horas por dia e alcança o sucesso rapidamente. A TV é o coroamento de uma trajetória de sucesso ao longo dos anos, sempre baseado no trabalho e na competência para levar adiante um projeto de liderar sempre um setor dos mais sensíveis do país, que é a informação. A Jovem Pan sempre cumpriu um papel destacado com critérios pioneiros bem adiante de seu próprio tempo, dispondo do jornalismo como um produto dos mais fundamentais da vida do homem.

*Com informações do repórter Maicon Mendes