Bolsonaro sugere que está sendo chantageado para abrir mão de Mendonça no STF

Presidente não falou quais seriam os autores da chantagem e como ela estaria ocorrendo

Foto: Marcos Corrêa/PR Bolsonaro indicou André Mendonça ao STF há quase três meses



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sugeriu em evento na última sexta-feira, 08, estar sofrendo chantagem para mudar a indicação de André Mendonça à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar da denúncia, ele não disse quem seriam os autores da chantagem e nem como ela estaria ocorrendo. “Como temos um problema sério pela frente agora, que eu indiquei um excepcional jurista, que é evangélico também, para o Supremo, e tem correntes que não ele quer lá, quer impor. A gente resolve CPI, a gente resolve tudo, me dê a vaga do STF”. Mendonça foi indicado em 13 de julho para a vaga da Suprema Corte deixada por Marco Aurélio Mello, há quase três meses, e aguarda que Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, marque a sabatina. O parlamentar fala em falta de consenso interno para a aprovação de Mendonça.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha