Bolsonaro vai iniciar campanha eleitoral em Juiz de Fora

Presidente participará de motociata na terça-feira na mesma cidade em que sofreu uma atentado em 2018; mandatário gravou material de campanha nesta sexta

Alan Santos/PR - 14/07/2022 Presidente começará campanha em motociata na cidade mineira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez novas gravações para sua campanha eleitoral nesta sexta-feira, 12. O chefe do Executivo foi até o sol nascente, uma região administrativa do Distrito Federal para gravar vídeos sobre o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Ele deixou o Palácio do Alvorada por volta das 8h e a gravação não estava na agenda do presidente. A tarde, ele se reuniu com ex-integrantes do governo e candidatos que disputarão as eleições em outubro de 2022. O ministro Marcos Pontes esteve no local, assim como Magno Malta, Flávio Bolsonaro e Hamilton Mourão. Segundo apuração da Jovem Pan News, a gravação com cada candidato durou menos de cinco minutos. Bolsonaro recebeu ainda lideranças de Minas Gerais, estado onde dará a largada na campanha eleitoral na semana que vem. Na terça-feira, uma motociata com o presidente acontecerá em Juiz de Fora, cidade onde o presidente sofreu uma tentativa de homicídio em 2018, quando ainda era candidato. A ideia é voltar ao local relembrando o fato e como ele aconteceu em 2018.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro