Bombardeios em Gaza deixam pelo menos 40 mortos

Ataques acontecem em meio a um cenário de crescente tensão e isolamento diplomático de Israel, já que mais de 140 países na ONU votaram a favor do reconhecimento do Estado Palestino

EFE/MOHAMMED SABER Fumaça sobe da torre Al Kawthar após um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza



Bombardeios israelenses no norte da Faixa de Gaza resultaram na morte de mais de 40 pessoas neste domingo (14), segundo informações de agências de notícias e autoridades hospitalares no enclave. A maioria das vítimas foi atingida em ataques aéreos, que também deixaram dezenas de feridos. Um dos ataques mais reportados aconteceu nas proximidades do Hospital Al-Quds, uma das maiores unidades de saúde ainda em funcionamento na região. Fontes hospitalares, incluindo o Crescente Vermelho, confirmaram a chegada de múltiplos feridos e corpos ao local.

O ataque ocorre em meio a um cenário de crescente tensão e isolamento diplomático de Israel. Recentemente, mais de 140 países na Organização das Nações Unidas (ONU) votaram a favor do reconhecimento do Estado Palestino, enquanto apenas 10 nações foram contra. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, intensificou seu discurso contra a existência de uma nação palestina, o que contribui para o impasse nas negociações de cessar-fogo.

No sul da Faixa de Gaza, foram registrados outros ataques, incluindo um que atingiu um ponto de distribuição de alimentos a noroeste de Rafah, resultando em mortes e feridos. As Forças de Defesa de Israel (IDF) têm afirmado que seus ataques visam alvos militares, enquanto grupos de direitos humanos e a ONU pedem investigações sobre as ofensivas, que têm atingido áreas civis.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA