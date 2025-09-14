Jovem Pan > Notícias > Brasil > Defesa Civil de São Paulo prevê semana crítica para queimadas no Estado

Defesa Civil de São Paulo prevê semana crítica para queimadas no Estado

Em razão da situação prevista, o órgão estadual vai mobilizar, pela primeira vez no ano, o Gabinete de Crise do período de estiagem, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes

  • 14/09/2025 23h03
JOEL SILVA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO INCÊNDIO NO INTERIOR 23/08/2024 Regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do Estado terão altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar

A Defesa Civil de São Paulo prevê que, a partir desta segunda-feira (15), o Estado irá enfrentar a semana mais crítica do período de estiagem e entrará em nível de emergência para queimadas. Segundo o órgão, a semana será marcada por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do Estado. Em razão da situação prevista, o órgão estadual vai mobilizar, pela primeira vez no ano, o Gabinete de Crise do período de estiagem, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes.

Participam do gabinete representantes de diferentes órgãos estaduais e parceiros da Operação SP Sem Fogo, como o Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Ambiental, além da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Departament de Estradas de Rodagem.

“Estamos diante de um cenário de risco que exige muita atenção, além da união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos causados pela estiagem”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

*Com informações da Agência Brasil
