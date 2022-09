Braga Netto diz que atos de 7 de setembro provam que pesquisas eleitorais estão erradas

Para o candidato a vice de Jair Bolsonaro em um eventual segundo mandato, o atual presidente deve triunfar já no primeiro turno das eleições

Tânia Rego/Agência Brasil General Walter Braga Netto é vice de Jair Bolsonaro na chapa pela reeleição ao Planalto



Gritos de “primeiro turno” ecoaram nesta quarta-feira, 7, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro durante ato político e de celebração do bicentenário da Independência do Brasil. O público que lotou a avenida Atlântica confia na vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno das eleições 2022. As tradicionais pesquisas de intenção de votos apontam que Bolsonaro está em segundo lugar na disputa pelo Palácio do Planalto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entretanto, Bolsonaro e o Palácio do Planalto frequentemente contestam os resultados das pesquisas. Quem também fez isso nesta quarta foi o vice na chapa de Bolsonaro, general Walter Braga Netto (PL). Ele afirmou que o público presente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília demonstraram força que Bolsonaro tem e terá nas urnas e também apostou em uma eventual vitória no primeiro turno. “Eu nunca vi tanta gente em Brasília e aqui no Rio numa manifestação como essa. Na minha avaliação sim [sobre a vitória em primeiro turno]. O que eu vejo nas pesquisas não é o que eu estou vendo na rua”, afirmou para a Jovem Pan.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga