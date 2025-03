Brasil alcança menor índice de casos e mortes por Covid-19

Em 2024, foram notificados cerca de 862 mil casos, uma redução de 93,8% em comparação com 2022

O Ministério da Saúde do Brasil divulgou recentemente dados que revelam uma redução significativa nos casos e mortes por Covid-19 no país. Em 2024, foram notificados aproximadamente 862 mil casos, representando uma queda de 54% em relação a 2023 e uma impressionante redução de 93,8% em comparação a 2022, quando mais de 14 milhões de casos foram registrados. As mortes também diminuíram drasticamente, com uma redução de 59,6% em relação a 2023 e de 92% em comparação a 2022, quando foram notificados mais de 74 mil óbitos. Em 2024, o número de mortes caiu para 5.959.

Os dados preliminares de 2025 continuam a mostrar uma tendência de queda. Até 25 de fevereiro, foram reportados 130.507 casos e 664 óbitos. No mesmo período de 2024, já haviam sido registrados 310 mil casos e mais de 1.500 mortes. Essa redução nos números ocorre na semana em que se completam cinco anos desde a chegada da Covid-19 ao Brasil, em março de 2020.

