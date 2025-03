Vacina contra a gripe agora faz parte do Calendário Nacional de Vacinação no Brasil

Imunização será oferecida a crianças de 6 meses, menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos

A partir da segunda quinzena de março, o imunizante estará disponível em todas as salas de vacina do país



O Ministério da Saúde do Brasil informou que a vacina contra a gripe, causada pelo vírus influenza, agora integra o Calendário Nacional de Vacinação. A imunização será oferecida a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. A partir da segunda quinzena de março, o imunizante estará disponível em todas as salas de vacina do país, ao contrário do que acontecia anteriormente, quando a vacinação era realizada apenas em campanhas sazonais. A pediatra Mônica Levi, que preside a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), ressaltou a relevância dessa nova abordagem.

Segundo ela, surtos de gripe podem surgir em qualquer época do ano, e a vacinação contínua é fundamental para garantir a proteção da população e prevenir a ocorrência de surtos. Além dos grupos mencionados, outros segmentos da sociedade, como profissionais da saúde, professores, membros das forças de segurança, pessoas privadas de liberdade e indivíduos com doenças crônicas, continuarão a receber a vacina por meio de estratégias específicas de imunização.

O Ministério da Saúde também anunciou alterações nas diretrizes de combate à poliomielite, optando pela utilização exclusiva da vacina inativada (VIP). Além disso, houve mudanças no esquema vacinal para o rotavírus, visando aprimorar a proteção da população.

A vacinação contra a covid-19 também já foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação, abrangendo crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos. Para grupos especiais a partir de 5 anos, a vacina será administrada regularmente em postos de saúde, com os imunocomprometidos necessitando de doses a cada seis meses, enquanto os demais grupos receberão a vacina anualmente.

