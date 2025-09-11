Brasil anuncia produção de vacina contra a bronquiolite

Iniciativa visa prevenir cerca de 28 mil hospitalizações, visto que o vírus sincicial respiratório (VSR) é responsável por 80% das internações dessa doença em crianças de até dois anos

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou uma parceria com o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer para a produção de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por causar a bronquiolite. A iniciativa visa prevenir cerca de 28 mil hospitalizações. A previsão é que sejam produzidas inicialmente 1,8 milhão de doses, com a imunização de gestantes e bebês começando na segunda quinzena de novembro. O objetivo da medida é garantir mais autonomia ao Brasil em questões de saúde e imunização.

O relatório também menciona um plano do Ministério da Saúde para produzir um imunizante contra alguns sintomas de esclerose múltipla por meio de transferência de tecnologia da Sandoz para o Instituto Butantan. O vírus VSR é responsável por 80% das internações por bronquiolite e 60% por pneumonia em crianças de até dois anos.

*Com informações de Danúbia Braga

