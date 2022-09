Brasil bate recorde de 68 milhões de endividados, aponta Serasa

Bancos e cartões de credito representam a maior parte das dívidas dos brasileiros

Pixabay Número de inadimplentes é o maior desde 2016, quando o levantamento do Serasa foi criado



De acordo com os dados divulgados pela Serasa Experian, em agosto, 67,9 milhões de brasileiros estão inadimplentes e não conseguem quitar as dívidas. Os resultados negativos estão em dois dos principais segmentos econômicos: bancos e cartões de crédito. Ambos representam um total de 28,8% do total de dívidas dos brasileiros. Contas básicas como água, luz e gás representam 22,1% das dívidas e o setor financeiro está em terceiro lugar com 13,8%. Esses são o maiores números desde 2016, quando o levantamento foi criado. Na prática, de julho a agosto, mais de 300 mil pessoas não conseguiram pagar suas dívidas. A mesma pesquisa também mostra que o brasileiro buscou alguma forma de renegociar a dívida. Em agosto, mais de 2,8 milhões de débitos foram registrados, 22% a mais do que no mês de julho. São Paulo liderou o número de inadimplentes no país e na sequência estão o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul.

*Com informações do repórter Maicon Mendes