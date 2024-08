Brasil cai para terceiro lugar no ranking de maiores juros reais

Cálculo é feito a partir da subtração da inflação prevista para os próximos 12 meses da taxa básica de juros nominal

Marcello Casal Jr / Agência Brasil À frente do Brasil estão a Turquia, com uma taxa real de juros de 12,13%, e a Rússia, com 7,55%



O Brasil passou a ter o terceiro maior juro real do mundo, segundo o ranking elaborado pela MoneyYou. Em junho, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) antes da que se encerrou nesta quarta-feira (31), o Brasil ocupava a segunda colocação na lista dos maiores juros reais do mundo. O cálculo do juro real é feito subtraindo-se a inflação prevista para os próximos 12 meses da taxa básica de juros nominal. De acordo com o levantamento divulgado, o Brasil possui atualmente um juro real de 7,36%, ocupando a terceira posição no ranking. À frente do Brasil estão a Turquia, com uma taxa real de juros de 12,13%, e a Rússia, com 7,55%.

Publicado por Luisa Cardoso