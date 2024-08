Falta de mão de obra trava industrialização da construção civil no Brasil

Relatório da FGV aponta que apenas 24% das empresas de construção civil utilizam sistemas industrializados

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que as construtoras estão enfrentando dificuldades para encontrar mão de obra qualificada para novas tecnologias no mercado. O relatório aponta que apenas 24% das empresas de construção civil utilizam sistemas industrializados. A construção industrializada, que permite acelerar o tempo de obras em todo o país, já corresponde a 64,5% de todos os processos construtivos no Brasil, segundo dados da sondagem da construção em Sistemas Industrializados, a primeira radiografia do setor no país, elaborada pela FGV IBRE e encomendada pelo Modern Construction Show. O método de construção industrializada se baseia em módulos e peças que são construídas fora do canteiro de obras. Renato Cordeiro, responsável pelo produto da Francal, organizadora do Modern Construction Show, destacou a importância desse mercado, que é sinônimo de eficiência, agilidade e sustentabilidade. Segundo a pesquisa, o principal segmento que utiliza essa solução é o residencial, com 50,8% das obras.

Entre os principais motivos para adotar a construção industrializada estão o menor prazo de conclusão da obra, com 81,5% das respostas, a diminuição do uso de mão de obra no canteiro, com 71,6%, e o maior controle de custos, com 66%. Outros benefícios apontados incluem a menor geração de resíduos, com 63,9%, a melhoria do desempenho, com 61,1%, e a redução de impactos ambientais, com 59,3% das respostas. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 de maio e 14 de junho, com 510 empresas de todas as unidades da Federação, abrangendo os setores de edificação, infraestrutura e serviços especializados.

