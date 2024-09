‘Eleição municipal não é sobre polarização ou Lula e Bolsonaro’, diz Tabata Amaral

Candidata disse que os eleitores buscam uma pessoa independente, capaz de colaborar tanto com Tarcísio de Freitas quanto com presidente do Brasil

Reprodução/JovemPanNews Tabata Amaral (PSB) participa da Sabatina da Jovem Pan



A candidata do PSB (Partido Socialista Brasileiro), Tabata Amaral, disse que as eleições municipais não são sobre polarização e Lula ou Jair Bolsonaro. “A maioria dos eleitores busca um candidato independente, capaz de colaborar tanto com Tarcísio quanto com Lula, mas sem se alinhar completamente a nenhum dos dois”, disse a Tabata durante Sabatina da Jovem Pan. A candidata argumenta que a atual polarização está mais relacionada ao cansaço da população com a pandemia, a crise econômica e a corrupção. Ela observa que comerciantes e ambulantes reclamam das propinas exigidas pela prefeitura, e muitos trabalhadores se sentem sufocados pela dificuldade de sustentar suas famílias com o salário mínimo. “São Paulo, sendo a cidade mais rica do país, deveria oferecer melhores condições de vida, educação e segurança”, disse. Ela propõe duas opções: seguir um caminho mais fácil e arriscado ou optar por um caminho mais árduo, que exige mais trabalho e tempo, mas que pode trazer resultados mais sólidos.

Em relação às suas promessas de campanha, a candidata destaca a importância de resgatar o que São Paulo já foi para poder sonhar com o que a cidade pode se tornar. Ela lembra que, há três anos, São Paulo ocupava a segunda posição no ranking nacional de alfabetização e que seu objetivo é, no mínimo, retornar a esse patamar. Como deputada, ela foi autora, coautora e relatora de 18 projetos que se tornaram lei, beneficiando principalmente as classes mais baixas. A candidata enfatiza que sua experiência legislativa e sua capacidade de articulação com diferentes esferas de governo a tornam apta a cumprir suas promessas. Ela reforça que, para transformar São Paulo, é necessário um líder que não apenas prometa, mas que também tenha um histórico de realizações e a capacidade de implementar mudanças efetivas.