Retomada do turismo no litoral norte de São Paulo é tema central de evento

Região foi afetada por temporais no Carnaval deste ano e tem recebido investimento público e privado para se recuperar

Sérgio Barzagui/Governo do Estado de São Paulo - 22/02/23 Após tragédia, municípios pediram que turistas evitassem o litoral norte, mas agora a o fomento à atividade turística na localidade volta à discussão



Autoridades de diferentes esferas se reuniram para fomentar o turismo no Brasil. O setor representa 8% do PIB e tem se recuperado do impacto causado pela pandemia da Covid-19. O Brasil mira os vizinhos da América do Sul para atrair turistas estrangeiros. Segundo a Embratur, nos primeiros dois meses de 2023, 1,5 milhão de turistas vieram ao Brasil. Nesta segunda-feira, 3, durante a feira WTM, da indústria de viagens, foi firmado um memorando de entendimento entre a Embratur e a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Um dos destaques foi a perspectiva de incentivos para o turismo no litoral paulista. O secretário de turismo, Roberto de Lucena, lembra da tragédia que aconteceu no litoral norte e destaca as propostas para recuperação da região: “O governo do Estado de São Paulo está fazendo um grande investimento em infraestrutura, um grande investimento em moradia, para que nós possamos deslocar as pessoas que hoje estão ainda em área de risco, não apenas nessa região do litoral norte, é um esforço que está sendo feito em todo o Estado, mas a nossa urgência é da recuperação do litoral norte, da oferta de moradias, mas também de estarmos conversando sobretudo com essas regiões”, disse.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, está otimista e disse que este é o momento de atrair turistas para o país: “O momento é de otimismo. Acho que o mundo está olhando para o Brasil com uma perspectiva melhor. Seja pelo compromisso ambiental, seja pelo novo momento político, seja pela reafirmação da democracia. Um país importante como a Alemanha… A gente já teve uma visita aqui, em três meses, do presidente, do chanceler e de diversos ministros. Então, é um sinal de que grandes líderes mundiais olham para o Brasil.e têm expectativas sobre a gente. Temos que transformar isso também na visita de turistas para cá, o que gera emprego e renda”. Freixo destacou ainda a importância do setor privado no incentivo do turismo.

*Com informações da repórter Camila Yunes